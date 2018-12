Facebook

Der Marktplatz "Oststeiermarkt" ging Dienstagfrüh online © Barbara Kahr

"Was Amazon im Großen macht, können wir in der Region genau so gut", sagte Landtagsabgeordneter Hubert Lang bei der Präsentation des neuen online Marktplatzes "Oststeiermarkt" in der Bezirkshauptmannschaft in Hartberg. Das Projekt wurde von der Genuss Region Österreich und der Regionalentwicklung Oststeiermark ins Leben gerufen.

