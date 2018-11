Kleine Zeitung +

Austria Skills 2018 Pinkafelder HTL-Schüler gewannen Berufsstaatsmeisterschaften

Die besten heimischen Nachwuchskräfte Österreichs traten bei den AustrianSkills 2018 in Salzburg an. In der Disziplin "Mobile Robotics" ging die Goldmedaille an Schüler der HTL Pinkafeld.