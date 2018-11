Die Firma "Michael Thaller Elektrohandel" mit Sitz in St. Johann in der Haide ist in die Insolvenz gerutscht. Mehrere Gläubiger sind betroffen.

Der Geschäftsführer will das Unternehmen weiterführen © Fotolia/Gerhard Seyber

Die Firma "Michael Thaller Elektrohandel" in St. Johann in der Haide ist in die Insolvenz gerutscht, informierte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung.