Vier Drogenhändler konnte die Polizei in Hartberg heuer bereits festnehmen © APA/BARBARA GINDL

Immer wieder kommt es zu Beschimpfungen und Drohungen von Jugendlichen gegen Gleichaltrige oder Jüngere an gewissen Plätzen in Hartberg. Der Hintereingang des Eurospars in der Bahnhofstraße und die damit verbundene Stefan-Seedoch-Allee gehören zu diesen Orten.

