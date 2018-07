Facebook

Die ausgezeichneten Musiker der Kategorie „Junior“ © Johann Zugschwert

Das Jugendreferat des Blasmusikbezirkes Hartberg hatte in den Großen Freskensaal des Schlosses Pöllau zur Überreichung der ÖBV-Leistungsabzeichen in den Kategorien Junior, Bronze und Silber an die Jungmusiker eingeladen.