Vor 16 Jahren sperrte das Postamt in der Gemeinde Ebersdorf zu. Seit vergangenem Montag gibt es nun einen Postpartner im Ort, bei dem alle Postgeschäfte erledigt werden können.

Bürgermeister Gerald Maier (links) bei der Eröffnung des neuen Postpartners © Privat

Das Nah&Frisch-Kaufhaus Reichl in Ebersdorf ist ab sofort Postpartner. Hier können während der Geschäftsöffnunsgzeiten alle Postgeschäfte erledigt werden, beispielsweise Briefe und Pakete aufgegeben und abgeholt werden.

Manuel Reichl und Jennifer Reumann haben in Zusammenarbeit mit der Firma Kastner und der Gemeinde Ebersdorf, die im Besitz der Liegenschaft ist, am 7. Juni das Nah&Frisch Kaufhaus in Ebersdorf neu eröffnet.

Der Postpartner hat Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag ist der Postpartner von 7.30 Uhr bis 12 Uhr für die Kunden da.

Eigenes Postamt hat Ebersdorf seit dem Jahr 2002 keines mehr. Damals wurde im Zuge der Schließungswelle das Postamt genauso wie jenes im benachbarten Sebersdorf geschlossen.