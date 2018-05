Facebook

Die Strecke soll über Kooperationen ständig ausgebaut werden © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Region Joglland-Waldheimat könnte künftig auf so mancher Mountainbike-Karte auftauchen. Denn mit dem „Großen Jogl“ befindet sich ein touristisches Mammut-Projekt auf der Zielgeraden. Seit fünf Jahren wird von Initiator Philipp Kerschbaumer gemeinsam mit Gemeinden, Tourismusverband und Regionalentwicklung am Streckenverlauf gebastelt (siehe Infobox unten). Läuft alles nach Plan, steht Radsportbegeisterten bald ein Wegenetz von rund 140 Kilometern durch elf oststeirische Kommunen zur Verfügung.

Dabei werden vor allem Freizeitsportler und Familien auf ihre Kosten kommen. „Steile Singletrails wird man bei uns vergeblich suchen“, erklärt Kerschbaumer. Zum Großteil verlaufe die Route neben Asphaltstrecken auf Wald-, Schotter- und Wiesenwegen sowie auf breiteren Trails, beschreibt der Wenigzeller die Charakteristik des Rundkurses. „Die Radfahrer haben dabei immer das Joglland im Blick“, sagt Kerschbaumer.

Kooperationen geplant

Daneben können Biker die elf verbundenen Gemeinden auf eigens angelegten Strecken genauer erkunden, die via Zubringerstraßen vom „Großen Jogl“ erreicht werden können. „Das wäre die längste zusammenhängende Mountainbike-Strecke der Oststeiermark“, sagt Stephanie Zündel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Joglland-Waldheimat.

Damit diese nach der Eröffnung weiter wächst, seien laut den Verantwortlichen in Zukunft Kooperationen geplant. Eine sei mit der Anbindung des Trailparks in Miesenbach bereits fix, erklärt Kerschbaumer. Zudem wolle man an bestehende Strecken auf der Pretul, dem Wechsel, der Wildwiese, dem Masenberg oder nach Pöllau andocken. Vor diesem Hintergrund wird in wenigen Tagen eine neue, 45 Kilometer lange Mountainbike-Strecke auf die Pretul freigegeben.

Verhandlungen mit Besitzern

„Schön wäre, wenn wir den ,Großen Jogl‘ noch im Herbst eröffnen könnten“, meint Zündel. Ob das gesteckte Ziel erreicht werden kann, hänge jedoch von den aktuellen Verhandlungen der Gemeinden mit den Grundbesitzern ab. Einige Bürgermeister haben die Unterschriftenliste bereits abgegeben, andere würden wiederum in den kommenden Tagen auf betroffene Besitzer zukommen, so Kerschbaumer: „Die Abgabefrist ist Ende Mai.“

Im Fall von Vorau, wo eine Teilstrecke durch Grundstücke des Stiftes verläuft, stehen die Verhandlungen still. Grund: Das Stift möchte die Herausgabe eines Mountainbike-Leitfadens des Landes abwarten, ehe es Gespräche führt, erklärt Voraus Tourismusbeauftragte Antonia Kirchsteiger. Kerschbaumer ist sich der Skepsis so mancher Grundbesitzer bewusst, stellt jedoch klar: „Mit dem Projekt sollen die Wege der Biker kanalisiert werden, damit nicht irgendwo gefahren wird.“

Rundkurs „Großer Jogl“ Der „Große Jogl“ ist ein Mountainbike-Rundkurs, der durch das Gebiet der Gemeinden Wenigzell, Waldbach-Mönichwald, Strallegg, Vorau, St. Jakob im Walde, Birkfeld, Miesenbach, Fischbach, Ratten, St. Kathrein am Hauenstein und Rettenegg führt. Bis Ende Mai werden Einverständniserklärungen der Grundbesitzer gesammelt. Läuft alles nach Plan, soll laut den Verantwortlichen der „Große Jogl“ im Herbst 2018 eröffnet werden.

