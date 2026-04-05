Drei kreative Köpfe bieten nun ganz besondere Workshops für Kinder
Christian Freissling, Stefanie Fink und Margit Höller starteten das Projekt „Heureka“. Dort werden Workshops für Kinder angeboten, die vor allem ein Ziel haben: Kreativität zu fördern und mit Spaß Dinge zu gestalten.
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