Schüler der Bafep Hartberg haben ihr Smartphone zurück: „So sehr ist es mir gar nicht abgegangen“
Nach drei Wochen ohne Smartphone bekamen die Schülerinnen und Schüler der Bafep Hartberg ihr Handy wieder zurück. So sehr vermisst wie anfangs gedacht haben die Jugendlichen das Gerät jedoch gar nicht.
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