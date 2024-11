Es geht zwar um sein Auto – aber trotzdem versteht der Angeklagte nur noch Bahnhof. Durchaus emotional schildert der Mann, wie es soweit kam, dass er an diesem Tag wegen „Vortäuschung einer Straftat“ auf der Anklagebank im Bezirksgericht Fürstenfeld sitzt. „Ich bin in der Nacht heimgekommen und habe gesehen, dass mein Auto weg ist. Natürlich melde ich es da sofort als gestohlen“, redet er sich in Rage.

Was der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben will, ist, dass das Auto eingezogen wurde, nachdem er einen Teil der Leasing-Raten nicht beglichen hatte. „Erst um 8 Uhr in der Früh habe ich entdeckt, warum es weg ist. Meine Raten haben sich um 40 Euro pro Monat erhöht und weil ich sie nicht eingezahlt habe, wurde es abgeholt.“

Anzeige am nächsten Tag zurückgezogen

Wie er denn am Folgetag davon erfahren habe, will Richterin Nadja Pils nun von dem Angeklagten wissen. „Ich habe es auf meinem Handy gesehen, das Autohaus hat mich verständigt. Ich habe dann ja eh auch sofort bei der Polizei angerufen und gesagt, dass es mir leidtut und ich die Anzeige zurückziehe“, so der Mann, der zur Verhandlung mit besagtem Pkw angereist ist.

Die Richterin wirft einen Blick in die Akten. „Laut Polizei waren Sie sehr unfreundlich. Außerdem gibt das Autohaus an, wirklich mehrmals versucht zu haben, Sie zu kontaktieren.“

Das verneint der Angeklagte. „Das war nicht so, warum soll ich mein Auto als gestohlen melden, wenn ich weiß, wo es ist?“ Das Autohaus kann jedoch das Gegenteil beweisen. Man habe ihn mit mehreren SMS sowie zahlreichen Anrufen versucht zu informieren. Einmal habe der Mann sogar abgehoben, aber sofort wieder aufgelegt.

Der Angeklagte streitet jedoch alles ab. Nun will die Richterin sein Handy sehen. „Ich hab die Nachrichten nicht mehr“, lautet seine Antwort. „Eigenartig, dass Sie genau diese Nachrichten nicht mehr haben“, befindet Pils.

„Wahnsinn, was heuer alles passiert“

Doch der Mann ist abgelenkt, auf der Suche nach dem Chat-Verlauf ist er auf Fotos vom heurigen Hochwasser gestoßen, das sein Haus heuer zerstört hat. „Es ist ein Wahnsinn, was mir alles passiert“, tut er sich selbst leid und zeigt die Bilder der Richterin.

Die Verhandlung endet für den Angeklagten mit einer Diversion und einer Geldbuße von 1200 Euro, außerdem muss der Mann Pauschalkosten von 100 Euro zahlen. Ratenzahlung ist – wie beim Leasing – auch in diesem Fall möglich.