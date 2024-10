Zugegeben: Die Liebe zum Kürbiskernöl oder zur Kürbissuppe alleine würde nicht reichen. Für dieses Hobby braucht es wohl etwas mehr: „Geduld, Nerven und natürlich den Drang, immer größer zu werden“, lacht Christoph Schieder als er mit seinem Stapler gerade sein bisher bestes Zuchtstück aus einer Lagerhalle der Frutura-Gemüsewelt in Bad Blumau fährt. „Das ist aktuell der größte und schwerste Plutzer in ganz Österreich“, holt der Oststeirer prompt einen goldenen Pokal aus der Stapler-Kabine. 805 Kilogramm: So schwer wie eine junge Kuh oder ein Kleinwagen.