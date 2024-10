Seit der Insolvenz vor fünf Jahren, losgetreten von der Zahlungsunfähigkeit des firmeneigenen Möbelwerks, gab es gravierende Änderungen beim Pöllauer Traditionsbetrieb Kapo. Die Betriebsstätte war schon zuvor von einem Vorarlberger Investor gekauft worden, der sie in Folge an den etablierten Fenster- und Türenproduzenten vermietete. Das Kommando in der Chefetage übernahm fortan Stefan Polzhofer.