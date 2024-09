Die Sturmböen am vergangenen Wochenende – die zwischenzeitlich bis zu 120 km/h aufbrachten – sorgten für zahlreiches Chaos in der Oststeiermark. So auch am Ringkogel. Zu den Spitzenzeiten am Samstagabend entschieden die Einsatzkräfte sogar selbst nicht mehr den Ring zu befahren, um ihre Sicherheit nicht aufs Spiel zu setzen.