Die besten Firmenchefs sind jene, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Der 32-jährige Vollblut-Unternehmer Kurt Wilfinger aus Pöllau gehört dieser Kategorie an. Statt auf einem Schreibtischsessel Platz zu nehmen, schnupperte der Absolvent der HTL Pinkafeld nach dem Zivildienst in das Mechanikerhandwerk. Anschließend klemmte er sich einige Jahre hinter das Volant eines Sattelzugs, um als „King of the Road“ Erfahrungen zu sammeln. „So bin ich in die Branche hineingewachsen.“ Die wichtigste Erkenntnis: „Ich habe erfahren, wie gering die Wertschätzung eines LKW-Fahrers in der Gesellschaft ist.“