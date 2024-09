Am Sonntagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bad Waltersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr rückte innerhalb kürzester Zeit zur Unfallstelle aus. Dort eingetroffen, fanden die Kameraden einen stark beschädigten Pkw vor. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug mehrfach. Schlussendlich kam der Pkw am Dach zum Liegen.