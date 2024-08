„Aut of Orda“ heizte Fürstenfeld mit Dialektpop ein

„Aut of Orda“, bestehend aus Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner versetzten bei ihrem ersten Open-Air-Auftritt in Fürstenfeld mit dem Programm „Das Empörium schlägt zurück“ die Thermenhauptstadt in den Ausnahmezustand.