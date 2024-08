„Folkshilfe“ heizte Fürstenfeld ein

Am Donnerstag starteten die Augustini-Festtage in Fürstenfeld. Den Anfang machte „folkshilfe“, am Freitag wird Austropop-Urgestein Boris Bukowski auf der Bühne stehen. Am Samstag dreht sich dann alles um „Aut of Orda“. Klicken Sie sich durch die Eindrücke des Abends!