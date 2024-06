Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, in ein Autohaus in Bad Blumau ein und stahlen 24 Kompletträder im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Dafür kletterten sie über einen rund 2,5 Meter hohen Zaun. Laut Polizeiangaben könnte ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Einbruch in der Nähe des Tatortes bestehen. Die Polizeiinspektion Fürstenfeld führt die Ermittlungen.