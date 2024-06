Wenn am kommenden Dienstag die Söchauer Gemeinderäte ein letztes Mal vor der Sommerpause zusammentreffen, dann wird wohl eines der brisantesten Themen der letzten zehn Jahre auf den Tisch kommen: Vor wenigen Wochen forderte die SPÖ eine Fusion mit Fürstenfeld – Schulden in der Höhe von 3,5 Millionen Euro könne man alleine nicht mehr stemmen, hieß es in einer öffentlichen Mitteilung.