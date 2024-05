Zum zehnten Mal fand am Ende April das traditionelle Bio-Fest „steirisch aufrettern“ im Bio-Natur-Resort statt und an die 650 begeisterte Retter-Fans waren gekommen, um an diesem einzig-artigen Genussfest dabei zu sein. Es war ein stimmungsvolles Fest für Liebhaber der steirischen Küche, ergänzt mit kulinarischen Schmankerln und ausgezeichneten Weinen.