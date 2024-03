Actionreich wird es am Sonntag, dem 7, April, am Hartberger Hauptplatz. Denn erneut veranstaltet die Stadtgemeinde ihr alljährliches Radfest. „Das Radfahren hat in unserer Region schon einen hohen Stellenwert, aber mit dieser Veranstaltung wollen wir noch mehr Leute animieren, sich auf das Fahrrad zu setzen“, erklärt Bürgermeister Marcus Martschitsch.