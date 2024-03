Von O wie Oktober bis O wie Ostern: Waren in dieser Zeit einst die oststeirischen Schneepflüge im Dauereinsatz, stehen die knallorangen Vehikel am Gelände der Straßenmeisterei Hartberg seit Wochen still. „Der Winter ist nicht mehr das, was er einmal war“, hört man eine leise Stimme aus einer Maschinenhalle.