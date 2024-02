Dieser Weltkonzern investiert in seinen Standort in Fürstenfeld

Das Unternehmen „Nidec“ hat seine Produktionshallen in Fürstenfeld gekauft und will eine weitere Produktionslinie schaffen. Hier in der „Business Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.