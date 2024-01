„Die Innenstadt-Gastro feiert“ heißt es heuer wieder am Faschingsdienstag in Hartberg. Denn rund um den Hauptplatz, in der Fußgängerzone und auch im Schloss schließen sich sieben Innenstadt-Betriebe mit der Stadtgemeinde zusammen, um eine große Faschingsparty zu veranstalten.