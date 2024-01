Zu laut, zu anstrengend, zu mühsam sei die Großstadt, deswegen kehrten Nadine Pichler (18) und Niels Reiger (20), die aus Enzersfeld und Bisamberg stammen, dieser nun vor Kurzem den Rücken. „Wir haben beide in Wien unsere Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht. Die vollen U-Bahnen, der Lärm. Das war einfach nur anstrengend“, erklärt Pichler in dem rund 90 Quadratmeter großem Geschäft, das am 3. Februar eröffnet wird. Im „Wunderplatz Pöllau“ können sich Kunsthandwerkerinnen und -werker aus ganz Österreich ein Fach mieten, um ihre Stücke öffentlich zu präsentieren. „Verfügbar sind verschiedenste Größen von zwölf bis 50 Euro pro Monat, die Mietdauer beträgt zwischen drei und sechs Monaten“, erläutert Niels Reiger das Geschäftsmodell hinter dem „Wunderplatz Pöllau“.