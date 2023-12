Ein Betrunkener, der am Faschingsdienstag auf Frauen eingeschlagen hat, mit Scherben übersäte Straßen sowie verwüstete Toiletten brachten im Jahr 2009 das Fass zum Überlaufen – nur wenig später, genauer gesagt am 30. März 2009, wurde in Hartberg, wie in zahlreichen anderen steirischen Gemeinden, ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen beschlossen. Dieses umfasste auch den Bereich des ehemaligen Kernstock- sowie Wüstenrotplatzes, der seit 2019 den Namen Europaplatz trägt.