Zeugenaufruf: Bei Einbruch in Pizzeria dreistelligen Geldbetrag gestohlen

Samstagfrüh wurde in eine Pizzeria in Rohrbach an der Lafnitz eingebrochen. Während zwei Täter Wache standen, verschafften sich zwei weitere Männer Zutritt zum Lokal. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.