Gemeinderatswahl Mehr Kandidaten denn je: Das will die ÖVP für Fohnsdorf

50 Kandidatinnen und Kandidaten treten mit Volkart Kienzl an der Spitze für die ÖVP Fohnsdorf an. Beim außerordentlichen Ortsparteitag startet die Partei in den Wahlkampf und präsentierte ihre Ziele.