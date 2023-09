Aufgrund von Schulumbauten in der Stadt Knittelfeld wurden der Bildungsplattform Urania Murtal in Zeltweg im Gebäude der Musikschule neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Am 7. September sind diese in einer kleinen Feierstunde im Beisein von Wolfgang Moser, Direktor der Urania Steiermark, Maria Goja, Außenstellenleiterin, Bürgermeister Günter Reichhold und weiteren Mitarbeitern eröffnet worden.