Was in Murtaler Betrieben geleistet wird, davon machte sich nun Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark, ein Bild. Erste Station war Promotool Formenbau in Knittelfeld. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 40 Jahren vom Spezialisten für Spritzguss- und Druckgusswerkzeuge zu einem Komplettanbieter von kunststoffbasierten Bauteilen und Baugruppen entwickelt.