Stahl Judenburg GmbH, Hendrickson Austria GmbH und Wuppermann GmbH beschäftigen rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter viele Mütter und Väter. Da es - so das Ergebnis einer Befragung - gerade am Nachmittag und in den Ferien schwer ist, Betreuungsplätzen für Kinder und hier insbesondere für unter Dreijährige zu bekommen, schlossen sich die drei Unternehmen nun zusammen, um das zu ändern.