Ein Großbrand in der ehemaligen Gemeinde St. Ruprecht-Falkendorf war Grund genug, über die Gründung einer Ortsfeuerwehr nachzudenken. Drei Jahre später wurde eine Motorspritze samt Schläuchen und Strahlrohr angeschafft, bei Übungen erprobt, in einem Raum sorgsam aufbewahrt. 1953 brannte es abermals - ein Haus und Stallgebäude wurden Raub der Flammen: Die vorhandene Ausrüstung zum Löschen funktionierte einfach nicht. Das kann man in der Chronik der Feuerwehr St. Ruprecht-Falkendorf von 1993 nachlesen, damals feierte man 40-Jahr-Jubiläum.