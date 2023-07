"Das Thema Armut ist in der Mittelschicht angekommen", so Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) im Rahmen ihrer "Sommertour", die sie auch nach Judenburg führte. Man setze Anti-Teuerungsmaßnahmen gut überlegt und zielgerichtet, so die Landesrätin, die auf Unterstützungsmöglichkeiten verwies - und auch Zahlen präsentierte. Im Bezirk Murtal würden aktuell rund 1250 Haushalte Wohnunterstützung beziehen, in Murau um die 200. "Überproportional viele Frauen sind Bezieher", so Kampus. Die Wohnunterstützung wird ab 1. August übrigens um mindestens 20 Prozent angehoben.