Der Gasthof der Familie Anton und Astrid Petzl in Schöder besteht nachweislich seit 600 Jahren. Die Familie Petzl hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Geschichte und dem Namen ihres Gasthofes befasst, Unterstützung holte man sich vom früheren Leiter des Landesarchivs, Walter Brunner. Dieser verfasste für viele Gemeinden Chroniken, so auch für Schöder und außerdem auch die Hauschronik für den Hirschenwirt. Aktenstücke als Grundlage für die Hauschronik waren laut Petzl großteils im Schloss Murau verfügbar. Die Gaststätte gehörte früher als Lehen zum Schloss, auch im Landesarchiv gibt es viele Unterlagen zur Geschichte des "Anwesens Nr. 45" in Schöder.