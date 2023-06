Komplett umgebaut wurde beziehungsweise wird das Schuhgeschäft Deichmann in Knittelfeld. Freunde des Ladens müssen sich aber nicht mehr lange gedulden: Am Donnerstag, 6. Juli 2023, wird die Filiale im Fachmarktzentrum an der Grenze zu Spielberg wieder eröffnen. Vonseiten Deichmann verspricht man jetzt schon ein "großzügiges, modernes Wohlfühlambiente" und eine riesige Auswahl an Schuhen und Accessoires.