In vielen Gemeinden macht man sich Gedanken über das Kommende. In der Marktgemeinde Mühlen haben sich in den letzter Zeit Gruppen mit unterschiedlichen Interessensvertretern getroffen, um Perspektiven für die Zukunft zu entwerfen. Mit am Bord war die Holzwelt Murau mit Projektleiterin Natalie Hoffmann und die Landesentwicklung Steiermark mit Markus Rieger und Geschäftsführerin Sandra Höbel.