"Soweit wir wissen, waren wir die letzte Videothek der Steiermark", sagt Andrea Ruprechter, die exakt sieben Jahre und einen Monat die Videothek namens "Austria Video Ring" in der Knittelfelder Bahnstraße geführt hat. Gegeben hat es den Videoverleih freilich viel länger, seit Jahrzehnten. Nicht zuletzt Corona ist laut Ruprechter schuld an diesem Schritt, denn auch die Videothek habe während der Pandemie schließen müssen – und in dieser Zeit habe man auch einige Stammkunden verloren.