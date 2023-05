Mit einem international besetzen Starterfeld wartete am Wochenende wieder die WipfelTrophy 2023 auf. Am Freitag galt es beim Roatmoar Alm-Sprint für Mountain- und E-Biker eine Strecke vom 12,4 Kilometer und 470 Höhenmeter vom Wipfelwanderweg Rachau über die Roatmoar

Alm und wieder zurück zum Start zu bewältigen. Der Finne Toni Tähti meisterte diese Aufgabe mit Bravour und konnte sich mit einem Vorsprung von knapp drei Minuten vor Lokalmatador

Burkhard Plank und Christoph Trausner aus Oberösterreich durchsetzen. Bei den Damen ging der Sieg an die Oberösterreicherin Alina Reichert, die die beiden Ennstalerinnen Maria Elisa Huber und Stefanie Reisner auf die Plätze verwies.