Beste Stimmung herrschte am 15. Mai in den Abendstunden in der Regionalstelle Murau-Murtal der Wirtschaftskammer in Judenburg, denn dort wurden die "Stars of Styria" ausgezeichnet. Diese Ehrung der Fachkräfte, die mit ausgezeichnetem Erfolg ihre Lehre abgeschlossen haben, und ihrer Ausbildungsbetriebe hat schon Tradition - aber auch Absolventinnen und Absolventen von Meister- und Befähigungsprüfungen werden an diesem Abend gewürdigt. Und so kommen Fachkräfte und Unternehmer zusammen - und genießen nach dem offiziellen Teil, durch den launig Gregor F. Waltl führt, das gemütliche Beisammensein bei Speis und Trank.