Mit "Rise Like A Phoenix" gewann Conchita Wurst alias Tom Neuwirth 2014 den Eurovision Song Contest in Kopenhagen und wurde damit zum Aushängeschild der LGBTIQ-Community. Entsprechend setzt er sich bis heute für Akzeptanz und Freiheit ein. Zugleich schreibt und veröffentlicht er eigene Songs – und mit diesen ist er Anfang September auch zu Gast in Spielberg.