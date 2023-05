Von März bis September 2022 wurde an den Gebäuden der Pflichtschulen in Judenburg-Lindfeld gebaut, und zwar umfassend: Die Dachdeckung wurde neu hergestellt, der Fassadenputz saniert sowie die Fassaden gefärbelt, ebenso wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Im Beisein von Landesrätin Ursula Lackner wurde am 2. Mai über den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Schulgebäude informiert, gleichzeitig wurde auch das neue Schulprojekt "Wirtschaftsbildung" vorgestellt. "Alles neu" heißt es auch am Schulbuffet, welches als Inklusionsprojekt von der Lebenshilfe Region Judenburg betreut wird.