"Der Aufruf in der Kleinen Zeitung hat mich direkt angesprochen", so der Knittelfelder Oswald Hans Rinofner. Gemeint ist die unsere an Leserinnen und Leser gerichtete Bitte, positive Erfahrungen im Gesundheitswesen öffentlich kundzutun. Denn auch wenn es Missstände im System gibt, heißt das nicht, dass Medizinerinnen und Mediziner nicht gute Arbeit leisten. Damit das Vertrauen in das Gesundheitssystem nicht verloren geht, haben wir diesen Aufruf gestartet.