Kürzlich feierte Jonas Löcker seinen 18. Geburtstag und trotz seines jungen Alters hat das Fußballtalent schon sehr viel am grünen Rasen erlebt. Abgesehen von seinem jüngsten Einsatz beim zweiten Liga-Stadtderby Sturm II-GAK in Kapfenberg ist der Oberwölzer aktuell beim österreichischen U-18-Nationalteam und als Sturm Graz U-18-Akteur in aller Munde.