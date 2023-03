Für 75 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Die Feuerwehr Farrach, die derzeit 45 aktive und vier Jungfeuerwehrmänner hat, musste 2022 zu 103 Einsätzen ausrücken: 21 Brandeinsätze, 8 Brandsicherheitswachen und 74 technische Einsätze. In Summe wurden dafür 3218 Stunden geleistet. Themen waren auch Aus- und Weiterbildungen sowie die Kameradschaft in der Truppe. Beförderungen und Ehrungen standen ebenfalls am Programm. Franz Lanz etwa erhielt das Ehrenzeichen des Landes für 50 Jahre und Johann Rattinger für 75 Jahre Feuerwehrdienst.