Rendi-Wagner oder Doskozil? "Ich würde es nicht als Streit bezeichnen, sondern als guten Weg in die Zukunft", antwortet die Zweite Landtagspräsidentin Gabriele Kolar auf die Frage, wie sie den SPÖ-Streit um den Parteivorsitz sieht. Eines ist für Kolar gewiss: "Am Ende des Tages wird die Partei zusammenhalten. So gut kenne ich unsere Partei, so reif sind wir." Wem sie ihre Stimme geben würde? "Meine Präferenz ist die SPÖ", sagt Kolar. Die Mitgliederbefragung sei jedenfalls der richtige Weg, um zu einer Entscheidung zu kommen.