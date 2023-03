Nach einem ausverkauften Kulturhaus im Jahr 2022 heißt es für die rund 70 Musikerinnen und Musiker des Bezirksjugend-Blasorchesters Knittelfeld "Let me entertain you Vol.2". Am 14. März wurde das Projekt offiziell von Kulturreferentin Ingrid Kaltenegger und Musikschuldirektor Klaus Mühlthaler vorgestellt.