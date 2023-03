Gleiche Bezahlung für Frauen und Männer, gleiche Rechte und Pflichten im Haushalt und bei der Kindererziehung, gleiche Chancen für Mädchen und Buben – all das sollte schon längst Standard sein und ist sogar in der Bundesverfassung verankert. Die traurige Realität: Ist es aber nicht. Warum ist das so? Welche persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse gibt es zu diesen Themen? Und: Wird Gleichstellung gelebt? Wir haben nachgefragt.