Bezirksverband zog Bilanz

Der Blasmusikbezirksverband Judenburg hielt seine Jahreshauptversammlung in Maria Buch ab. Bezirksobmann Reinhard Bauer konnte neben den Obmännern und Kapellmeistern von 17 Musikkapellen auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Anschließend brachte er seinen Bericht. Bezirkskapellmeister Herbert Bauer sprach über das Konzertwertungsseminar von Franz Fuchs. Es folgten Berichte vom Bezirksjugendreferenten Robert Bauer und Bezirksstabführer Dominik Preis. Das Bezirksmusikertreffen mit Marschwertung findet am 24. September 2023 in Weißkirchen statt.