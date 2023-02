Am Vormittag des 21. Februar erreichte die Freiwillige Feuerwehr in Ranten ein Notruf: Am Ortstrand von Ranten kam es zu einer Hangrutschung.

Die Feuerwehr war mit 25 Florianis im Einsatz, welcher daraus bestand, die Gefahrenstelle abzusichern und das Wasser abzuleiten. Somit konnten der Hang und die Geröllmassen ausgetrocknet werden.