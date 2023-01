"Raus aus dem Öl" will die Gemeinde Schöder. Schon vor einigen Jahren startete man in der Gemeinde einen Versuch, auf Fernwärme umzusteigen. Damals war das Interesse laut Bürgermeister Rudolf Mürzl nicht so groß. Nun soll es aber klappen: Vorgestellt wurde das Projekt im Rahmen einer Bürgerversammlung im Gasthof Hirschenwirt.